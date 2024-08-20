وزير الشئون النيابية يستقبل وفدًا من نقابة المحامين بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية

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استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، ومحمود الداخلي، وكيل أول النقابة العامة للمحامين، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

وخلال اللقاء، قدم عبد الحليم علام، نقيب المحامين، ومحمود الداخلي، وكيل النقابة، التهاني للمستشار محمود فوزي، بمناسبة توليه منصب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، متمنين له دوام التوفيق والسداد في مهامه، كما أشادوا بإضافة مهام التواصل السياسي إلى الوزارة.

من جانبه، أعرب المستشار محمود فوزي عن خالص شكره وتقديره لهذه الزيارة، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تلعبه نقابة المحامين في الدفاع عن حقوق المواطنين وترسيخ مبادئ العدالة.

وأضاف وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الوزارة حريصة على تعزيز قنوات التواصل مع المحامين، مؤكدًا على أهمية التعاون المستمر بين الجانبين.



وزير الشؤون النيابية يستقبل نقيب المحامين وزير الشؤون النيابية يستقبل نقيب المحامين

لقاء بين نقيب المحامين ووزير الشؤون النيابية