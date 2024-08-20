حزب الله ينعى حسين علي حسين سليمان من بلدة طربيخا وسكان بلدة دير قانون رأس العين

اعلن حزب الله في بيان، بانه بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين علي حسين سليمان "ملاك" مواليد عام 1988 من بلدة طربيخا وسكان بلدة دير قانون رأس العين في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

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