وزارة الصحة: ارتفاع جرحى غارات البقاع إلى تسعة والمنصوري إلى اثنتين

اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في تحديث لغارات العدو الإسرائيلي على البقاع حيث ارتفع عدد الجرحى إلى تسعة أشخاص مع إدخال سيدة سورية إلى الطوارئ لمعالجة جروح اصيبت بها، وذلك إضافة إلى ستة مواطنين لبنانيين وطفلة سورية تبلغ من العمر خمس سنوات وفتاة سورية تبلغ من العمر خمس عشرة سنة. وقد عولجوا بدورهم في الطوارئ.
وفي تحديث آخر لغارة العدو الإسرائيلي على المنصوري، ارتفعت حصيلة الجرحى إلى شابتين فلسطينيتين تبلغان من العمر سبع عشرة وثماني عشرة سنة. ونقلتا إلى المستشفى اللبناني الإيطالي لتلقي العلاج.
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