شبورة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة بداية من اليوم الثلاثاء وحتى الأحد 25 أغسطس على معظم أنحاء الجمهورية.

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة رطب ليلا إضافة إلى نشاط لحركة الرياح على معظم الأنحاء وعلى فترات متقطعة.

وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع أن تسود خلال تلك الفترة شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها.

اقرأ أيضا:

أحدث صور ترصد مشروع تطوير منطقة سور مجري العيون بالقاهرة

شديد الحرارة ورطوبة ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة