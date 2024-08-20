الصحة بغزة: ما زلنا بانتظار وصول اللقاحات الخاصة بحملة مكافحة شلل الأطفال

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة في غزة أنها ما زالت بانتظار وصول اللقاحات الخاصة بحملة مكافحة مرض شلل الأطفال، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة انتشار المرض في القطاع ، وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم أن تأخير وصول اللقاحات يشكل تحدياً كبيراً في ظل الظروف الصحية الصعبة التي يعاني منها القطاع.

وأشار البيان إلى أن الوزارة تعمل على تنسيق الجهود مع الجهات الدولية لضمان وصول اللقاحات في أسرع وقت ممكن، وذلك بهدف حماية الأطفال من هذا المرض الخطير الذي قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة. كما أكدت الوزارة على أهمية دعم المجتمع الدولي لقطاع الصحة في غزة، خاصة في ظل الحصار المفروض والقيود المفروضة على دخول الإمدادات الطبية.

ودعت وزارة الصحة كافة الجهات المعنية إلى تسريع إجراءات إيصال اللقاحات لضمان بدء الحملة في أقرب وقت، وذلك لحماية الأطفال من خطر الإصابة بشلل الأطفال وتجنب حدوث أي أزمات صحية جديدة في القطاع.

وزارة الصحة "نحتاج لظروف آمنة للوصول لكل طفل وهذا يتطلب وقفاً لإطلاق النار "

أعلنت وزارة الصحة في غزة عن حاجتها إلى ظروف آمنة لضمان وصول فرق التطعيم إلى كل طفل في القطاع، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب وقفاً لإطلاق النار خلال فترة تنفيذ حملة التطعيم ضد شلل الأطفال. وأكدت الوزارة في بيانها اليوم أن توفير بيئة آمنة ضروري لنجاح الحملة وحماية الأطفال من خطر الإصابة بهذا المرض.

وشددت الوزارة على أن استمرار العمليات العسكرية يشكل تهديداً كبيراً لجهود التطعيم ويعرقل إمكانية وصول الفرق الطبية إلى المناطق المستهدفة. كما دعت الأطراف المعنية إلى الاستجابة الفورية لوقف إطلاق النار، وذلك لتجنب تعرض الأطفال لمخاطر صحية إضافية في ظل الوضع الراهن.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على تنسيق الجهود مع المنظمات الدولية لضمان توفير اللقاحات وتنفيذ الحملة في أسرع وقت ممكن، مؤكدة على أهمية تضافر الجهود المحلية والدولية لتحقيق ذلك.

بن غفير: إعادة المختطفين يجب أن تتم بالضغط العسكري المكثف ووقف الوقود والمساعدات الإنسانية

أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أن إعادة المختطفين في قطاع غزة يجب أن تتم عبر ممارسة ضغط عسكري مكثف على القطاع ووقف إمدادات الوقود والمساعدات الإنسانية. وأوضح بن غفير في تصريحات اليوم أن هذه الإجراءات ضرورية لزيادة الضغط على الأطراف المسؤولة عن اختطاف الجنود والمواطنين الإسرائيليين، وذلك لضمان عودتهم في أقرب وقت ممكن.

وأضاف بن غفير أن إسرائيل لن تتساهل في التعامل مع قضية المختطفين، وأنه يجب استخدام كل الوسائل المتاحة لتحقيق هذا الهدف. وأشار إلى أن تقديم المساعدات الإنسانية في ظل هذه الظروف يعطي حماس ومجموعات أخرى الفرصة للاستمرار في احتجاز المختطفين دون تقديم أي تنازلات.

وتأتي تصريحات بن غفير في وقت يشهد فيه قطاع غزة تصاعداً في العمليات العسكرية الإسرائيلية، وسط مساعٍ دولية للتوصل إلى تهدئة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.

الرئيس الإسرائيلي: علينا ألا نكف عن العمل بكل الطرق لإعادة المخطوفين الأحياء إلى وطنهم والأموات إلى القبور

أكد الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، ضرورة مواصلة العمل بكل السبل الممكنة لإعادة المختطفين الإسرائيليين إلى وطنهم، سواء كانوا أحياءً أو استعادة جثامين الأموات. جاء ذلك في تصريحات له اليوم، حيث شدد على أن الحكومة الإسرائيلية والمجتمع الدولي يجب أن يبذلوا أقصى الجهود لضمان عودة جميع المختطفين، مشيراً إلى أن هذه القضية تمثل أولوية قصوى لإسرائيل.

وأشار هرتسوغ إلى أن استمرار احتجاز الإسرائيليين من قِبَل الفصائل الفلسطينية يشكل جرحاً مفتوحاً في قلب الأمة الإسرائيلية، داعياً إلى تضافر الجهود الداخلية والخارجية لتحقيق هذا الهدف. وأكد أن استعادة جثامين القتلى لدفنهم في وطنهم هي مسألة إنسانية وأخلاقية لا يمكن التهاون فيها.