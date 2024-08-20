إطلاق 20 صاروخًا من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإطلاق نحو 20 صاروخًا من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي في شمال إسرائيل.

وقالت القناة إن الصواريخ انفجرت في مناطق مفتوحة، مما تسبب في أضرار مادية دون تسجيل إصابات بشرية حتى الآن. وقد تسببت هذه الهجمات في حالة من الذعر بين السكان المحليين.

وذكرت القناة أن الجيش الإسرائيلي يقوم حاليًا بتقييم الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع التهديدات المتكررة من المنطقة الشمالية. كما تم تفعيل منظومات الدفاع الجوي للتصدي لأي صواريخ قد تُطلق في المستقبل.

مكتب نتنياهو ينفي تصريحات منسوبة لرئيس الموساد بشأن صفقة الأسرى

نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التصريحات التي نسبت إلى رئيس الموساد من قبل والدة أحد الأسرى، والتي تشير إلى عدم إمكانية التوصل إلى صفقة تبادل في ظل الحكومة الحالية.

وقال المكتب في بيان رسمي إن هذه التصريحات غير دقيقة، وأكد أن الحكومة تعمل بجدية على جميع المسارات الممكنة للتوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى. وأضاف البيان أن أي إشاعات أو تصريحات مضللة لن تؤثر على جهود الحكومة لتحقيق أهدافها في هذا الملف.

والجدير بالذكر اتهم نجل الأسير القتيل أليكس دنتسيغ حكومة نتنياهو بالتخلي عن المختطفين من أجل الحفاظ على سلطتها. جاء هذا الاتهام بعد أن تم إعادة جثمان والده من قطاع غزة، حيث قُتل في قصف إسرائيلي واسع.

وفي تصريحاته، أعرب نجل دنتسيغ عن اعتقاده القوي بأن والده، إلى جانب مختطفين آخرين، قُتلوا نتيجة القصف الإسرائيلي المكثف. وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية كانت تستطيع إعادة المختطفين أحياء، لكنه اتهم نتنياهو باتخاذ قرار التضحية بهم لأغراض سياسية.

قائد عسكري روسي: توقف تقدم القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك

أعلن قائد عسكري روسي في مقاطعة كورسك عن تحقيق تقدم كبير في مواجهة القوات الأوكرانية، حيث تم تأكيد إيقاف أي تقدم للأعداء في جميع أنحاء المقاطعة.

وفي تصريحاته، أكد القائد العسكري أن القوات الروسية تمكنت من دحر الهجمات الأوكرانية وتدمير المعدات العسكرية المستخدمة في الهجمات. وأوضح أن هذه الإنجازات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمان في المنطقة وضمان السيطرة على الوضع العسكري.

وأضاف القائد أن العمليات العسكرية قد أثمرت عن تحييد التهديدات وتعزيز القدرات الدفاعية الروسية، مشيراً إلى أن القوات الروسية ستواصل عملها لضمان الاستقرار والأمن في المقاطعة.