الأردن والأمم المتحدة يبحثان جهود وقف العدوان على غزة

ياسر رشاد - القاهرة - بحث أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير ماجد القطارنة، اليوم الثلاثاء، مع نائب المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع إلى الأردن UNOPS، كريستين دامكجير، تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لوقف العدوان على قطاع غزة.

كما بحث الاجتماع، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية اليوم، الجهود المبذولة لضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء القطاع، وعبر ممر المساعدات البري الأردني.

الأردن: لن نقبل رهن المنطقة لسياسات إسرائيل المتطرفة

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، أن بلاده لن تقبل أن يكون مستقبل المنطقة رهينة لسياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة.

وقال الملك عبد الله الثاني خلال لقائه سياسيين وإعلاميين بقصر الحسينية إن الأردن سعى للتوصل إلى التهدئة في الإقليم، داعيا الأطراف الفعالة في العالم إلى التحرك الفوري لوقف الحرب في غزة.

كما دعا إلى وقف الإجراءات الأحادية في الضفة الغربية وكذلك القدس والمسجد الأقصى لتجنب انزلاق المنطقة نحو حرب إقليمية.

وشدد على موقف الأردن الرافض لمحاولات تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف العاهل الأردني: "لن نسمح أن يكون أي تصعيد بالمنطقة على حساب الأردنيين أو أمن الأردن وأمانه من أي طرف كان".

وكان الملك عبد الله الثاني قد أكد في وقت سابق أن المنطقة "ستبقى عرضة لتوسع دائرة الصراع الذي يهدد استقرارها، طالما الحرب على غزة مستمرة، مما يستدعي تكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب من خلال التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار".

كما حذر من "خطورة هجمات المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس"

الوزراء الفلسطيني يجدد مطالبته بضغط دولي أكبر لوقف العدوان على غزة

جدد مجلس الوزراء الفلسطيني مطالبته بضغط دُوَليّ أكبر لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والاستجابة الطارئة لتوفير الخِدْمَات الأساسية وإعادة البنية التحتية لأهالي القطاع، وتحقيق الاستقرار وتوفير مقومات الحياة الكريمة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن مجلس الوزراء أكد - خلال جِلسة للحكومة اليوم الثلاثاء - ضرورة الوحدة الوطنية أكثر من أي وقت مضى، خصوصا مع استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة وما نتج عنها، وما تحتاج إليه المرحلة القادمة من جهود كبيرة للإغاثة، ومن ثم إعادة الإعمار، وإعادة الحياة من جديد إلى القطاع، واستئناف الجهود المشتركة لتجسيد دولة فلسطين على جميع الأراضي الفلسطينية.