الصين: واشنطن ليس لها الحق في التدخل بالقضايا البحرية بين بكين ومانيلا

ياسر رشاد - القاهرة - قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ليس لها الحق في التدخل في القضايا البحرية بين الصين والفلبين، وذلك باعتبارها ليست طرفا في قضية بحر الصين الجنوبي.

وأكدت ماو - حسبما نقلت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) في نسختها الإنجليزية - أنه يجب ألا تستخدم واشنطن معاهدة الدفاع المشترك بين الولايات المتحدة والفلبين كذريعة لانتهاك سيادة الصين والحقوق في بحر الصين الجنوبي.

كما اتهمت ماو الفلبين بالبدء في انتهاك حقوق الصين، موضحة أن بكين اتخذت إجراءات قانونية لحماية سيادتها الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية وهو أمر مشروع ولا يمكن إلقاء اللوم عليها لقيامها بذلك.

وشددت ماو على أنه يتعين على الولايات المتحدة التوقف عن التحريض على المواجهات في المنطقة والامتناع عن تقويض الاستقرار الإقليمي وزيادة التوترات.

يذكر أن عدة دول - بما في ذلك فيتنام والفلبين - تخوض نزاعات بحرية مع الصين بسبب مطالبتها بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا، وهو أحد أهم الممرات المائية في العالم للشحن البحري.

وأدت المواجهات - في أعالي البحار بين السفن الصينية والفلبينية - إلى تفاقم المشكلة، كما تصاعدت حدة التوترات - خلال العام الماضي - في المياه المتنازع عليها؛ مما أثار المخاوف من نشوب صراع أوسع نطاقا.