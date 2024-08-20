المغرب.. إحباط محاولة تهريب دولية لـ2 طن حشيش

ياسر رشاد - القاهرة - أحبطت سلطات الأمن المغربية بمعبر الكركرات جنوب مدينة الداخلة المغربية، محاولة تهريب شحنة من المخدرات تزن طنا واحداً و934 كيلوجراما من مخدر الحشيش كانت على متن شاحنة للنقل الدولي للبضائع .

وذكرت مصادر محلية أن إجراءات المراقبة الحدودية التي خضعت لها هذه الشاحنة، أسفرت عن العثور بداخلها على طن و934 كيلوجراما من مخدر الحشيش، مخبأة وملفوفة بعناية داخل شحنة من الخزانات الحديدية، مشيرة إلى القبض على سائق الشاحنة ومساعده، وهما مواطنان ينحدران من دول إفريقيا جنوب الصحراء .

وأضافت المصادر أن السائق ومساعده جرى التحقيق معهما تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا رصد امتدادات هذه الأفعال الإجرامية سواء داخل المغرب أو على الصعيد الإقليمي والدولي.

وأشارت المصادر إلى أن هذه العملية تأتى في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مختلف السلطات المغربية بمعبر الكركرات جنوب مدينة الداخلة المغربية، وذلك لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، ورصد ومحاربة كل صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.