شكرا لقرائتكم خبر عن الغد: رفع توصيات "الحبس الاحتياطي" للرئيس تحقيقا للعدالة الجنائية فى الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

رحب المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد بإنتهاء جلسات الحوار الوطنى وبرفع التوصيات التى انتهى لها المتحاورون عبر الحوار، بخصوص العدالة الجنائية وتعديلات قانون الاجراءات الجنائية وخصوصا موضوع الحبس الاحتياطى الى رئيس الجمهورية، مؤكدا أن هناك إجماعا وطنيا على تعديل تشريعات الحبس الاحتياطي، والثقة الكاملة في الإرادة السياسية العليا الداعمة لهذا العدالة الناجزة

أشار رئيس حزب الغد الى ان هناك 9 توافقات أساسية انتهى لها الحوار الوطنى و20 توصية حصلت على الاجماع الكامل و4 توصيات تحمل أكثر من رأي فى الموضوعات وهي: (مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي).

أكد رئيس الغد أن مسارنا الوطنى أصبح يؤسس لجمهورية المشاركة والحوار المتأنى الواسع فى كل شئ، وبخصوص أى شئ وأن اصرار د الرئيس على امتداد الحوار الوطنى وجعله أساسا لتعديل أى تشريعات تخص المواطنين أمر يدعم الاستقرار، ويؤكد على حرص الرئيس بناء جمهورية جديدة على أساس ديمقراطى تشاركى، فالجمهورية الجديدة ليس فيها انفراد بالرأى أو تضييق على المشاركة وإنما استماع لكل الاراء وصولا إلى اجماعات وطنية.