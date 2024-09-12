منيمنة لميقاتي: من المعيب أن تصف التحرك بالشارع بأنه مشبوه فتواضع قليلاً قبل أن ينفد صبر الشعب

اعتبر النائب إبراهيم منيمنة، في تصريح له، أنه "‏من المعيب أن يصف رئيس حكومة لبنان التحرك بالشارع بأنه مشبوه. يا دولة الرئيس التحرك في الشارع أضعف الإيمان بعد أن عمقت حكومتك الانهيار عن سابق تصور وتصميم".

ولفت منيمنة، الى أن "حكومة مصالح البنكرجية على حساب مصالح الناس، حكومة الموازنات الضرائبية والعتمة، حكومة تعميق الانهيار والدولرة الشاملة. حكومة خطة الظل، يا دولة الرئيس، لا يحق لها التشكيك بالناس".

وأضاف "تواضعوا قليلاً قبل أن ينفد صبر الشعب".