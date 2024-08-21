التعاون الإسلامي تؤكد ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني للأماكن المقدسة في القدس

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت منظمة التعاون الإسلامي على ارتباط المسلمين الأبدي بالمسجد الأقصى المبارك، وعلى ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة وخصوصاً المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً باعتباره مكان عبادة خالص للمسلمين فقط .

و أوضحت المنظمة - في بيان اليوم الأربعاء- بمناسبة الذكرى الأليمة الخامسة والخمسين لمحاولة إحراق المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، والتي تحل في هذا اليوم 21 أغسطس 2024 في ظل تصاعد وتيرة انتهاكات إسرائيل، وفقا لوكالة الأنباء السعودية"واس"، أن مدينة القدس الشريف، عاصمة دولة فلسطين، هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967م، وترفض أي إجراءات أو قرارات تهدف إلى تغيير طابعها الجغرافي أو الديمغرافي، وكذلك أي محاولات لفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على هذه المدينة ومقدساتها، باعتبارها إجراءات غير قانونية وغير شرعية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة .

ودعت المنظمة، في هذه الذكرى المشؤومة، المجتمع الدولي وخصوصاً مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وضع حد للعدوان المتواصل على قطاع غزة، وإنهاء الاحتلال والاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في العودة، وتجسيد قيام دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً الى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأعربت المنظمة، في هذه المناسبة، عن إجلالها وإكبارها للشعب الفلسطيني الصامد في أرضه والمدافع عن مقدساته، مؤكدة تضامنها ودعمها الثابت لحقوقه الوطنية المشروعة، وداعية إلى تعزيز التضامن والمساندة لمدينة القدس الشريف وأهلها المرابطين.