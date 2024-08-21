توقيع عقد تعاون بين نقابة اطباء لبنان في بيروت وشركة "omt" لتسهيل امور الطبيب

وقّع نقيب اطباء لبنان في بيروت يوسف بخاش عقد تعاون مع شركة "omt" ممثلة بمديرها التنفيذي ناجي ابو زيد في بيت الطبيب فرن الشباك بحضور وفد من الشركة واعضاء مجلس النقابة وحشد من الاطباء .

ولفت بخاش، الى أننا "حدث اليوم ليس عملية التوقيع بحد ذاتها . بل ان هذه الخطوة تأتي في ظل تحديات اقتصادية ومالية واجتماعية وسياسية . كما في ظل توترات امنية متنقلة وحرب مفتوحة في جنوبنا وبقاعنا وهما يشكلان الخزان البشري الذي يرفد القطاعين الصحي والطبي في لبنان".

وأشار الى أن "هذه الخطوة تأتي شعورا منا بضرورة توفير الوقت على الطبيب وتسهيل حياته اليومية وعدم تكليفه الانتقال الى بيت الطبيب الذي هو بيت كل طبيب لتسوية اموره المالية ودفع اشتراكاته والرسوم المتوجبه عليه. وبالتالي السماح له بتكريس كامل وقته لمتابعة مرضاه والمشاركة في المؤتمرات الطبية والعلمية وتبادل الخبرات مع زملائه".

بدوره، أكد أبو زيد، أننا "نفتخر بأن نضع يدنا بأيدي الأطباء لنطلق سويًّا هذه الخدمة التي تمكّن أيّ طبيب من تسديد الاشتراكات والرسوم المستحقّة للنقابة عبر أكثر من 1،400 مركز OMT منتشرين على كافّة الأراضي اللبنانية وقريبًا عبر تطبيق OMT Pay. فمن خلال هذه الخدمة، أصبح بإمكان الطبيب التوجّه بكلّ سهولة إلى أقرب مركز OMT وإبراز بطاقة النقابة لتسديد المبلغ المتوجّب عليه".