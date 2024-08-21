الأبيض التقى محافظ الشمال ولجنة إدارة الكوارث والمستشفيات وبحثوا خطة إيواء النازحين وضمان خدمتهم

زار وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الابيض سرايا طرابلس، حيث كان في استقباله محافظ الشمال القاضي رمزي في مكتبه في السرايا، وعقدا اجتماعا، بحثوا فيه كيفية ايواء النازحين في حال توسع العدوان الاسرائيلي على لبنان وتأمين الرعاية الصحية اللازمة لهم.

كما اطلع الابيض من نهرا على جهوزية القطاع الصحي في محافظة الشمال وخطة الطوارىء التي وضعتها لجنة إدارة الازمات والكوارث الوطنية في الشمال.

وتمت مناقشة خطة الطوارئ الصحية والتنسيق بين مراكز الرعاية الصحية والمستوصفات والمستشفيات وتفعيل دور لجنة المياه والاصحاح في المراكز لمنع انتشار الامراض والاوبئة، وكيفية ربط المرضى النازحين بالمستوصفات ومراكز الرعاية الصحية والمستشفيات والاهتمام بهم وتأمين الادوية المتوفرة لهم .

كذلك عقد الابيض اجتماعا مع رؤساء المجالس الادارية ومدراء المستشفيات الخاصة في طرابلس واطلع منهم على الحاجيات المطلوبة، مشددا على "ضرورة الالتزام بخطة الطوارىء التي وضعتها وزارة الصحة لمواجهة التدعيات الصحية لاي اعتداء او تصعيد قد يحصل من العدو الاسرائيلي ضد لبنان، لأنها تضمن حسن التنسيق وفعالية الخدمات".