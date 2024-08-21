الصحة الفلسطينية: ندعو المؤسسات الدولية لحماية مستشفى شهداء الأقصى

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم عن قلقها البالغ إزاء اقتراب العمليات العسكرية من مستشفى شهداء الأقصى ، وأكدت الوزارة في بيانها أن المستشفى يقدم خدمات حيوية للمدنيين في المنطقة، وأن أي اعتداء عليه سيشكل جريمة ضد الإنسانية.

ودعت الوزارة المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى التدخل الفوري لحماية المستشفى وضمان عدم استهدافه من قبل القوات الإسرائيلية. وأشارت إلى أن الوضع الأمني المتدهور يزيد من المخاطر على حياة المرضى والكوادر الطبية، ويعوق قدرة المستشفى على تقديم الرعاية اللازمة.

وأكدت الوزارة على أهمية احترام القانون الدولي الإنساني، الذي ينص على حماية المنشآت الطبية والمدنيين في أوقات النزاع، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في هذا الصدد.

7 شهداء منهم طفلان و5 نساء في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في بني سهيلا شرقي خان يونس

أفادت وسائل إعلام عربية بأن قصفًا إسرائيليًا استهدف خيام نازحين في منطقة بني سهيلا شرقي خان يونس، مما أسفر عن استشهاد 7 أشخاص، بينهم طفلان و5 نساء. وذكرت المصادر أن الهجوم وقع في ساعات متأخرة من الليل، وأن الضحايا كانوا نازحين لجأوا إلى المنطقة هربًا من القصف المكثف في مناطق أخرى.

وأكدت المصادر أن فرق الإنقاذ هرعت إلى موقع الحادث، حيث واجهت صعوبة كبيرة في انتشال الجثث بسبب تدمير الخيام بالكامل. وتأتي هذه المجزرة في ظل استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي خلف عشرات الضحايا من المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال.

وأثارت هذه المجزرة موجة غضب واستنكار واسعة، حيث طالبت منظمات حقوق الإنسان بفتح تحقيق دولي في هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها.

هيئة بحرية بريطانية تعلن اندلاع حريق بسفينة تجارية إثر هجوم استهدفها قبالة اليمن

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اندلاع حريق على متن سفينة تجارية إثر "هجوم استهدفها وكان الثالث من نوعه خلال ساعات" قبالة سواحل محافظة الحديدة غربي اليمن.

وقالت الهيئة في تحديث عبر موقعها على منصة "إكس" بشأن هجوم على سفينة على بعد 77 ميلا بحريا غرب الحديدة اليمنية "أبلغ ربان السفينة عن هجوم آخر بمقذوف غير معروف هناك حريق على متن السفينة وقد فقدت طاقتها".