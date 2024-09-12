النشرة: اندلاع حريق كبير في منطقة المنشية داخل مخيم عين الحلوة

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، باندلاع حريق كبير في منطقة المنشية داخل مخيم عين الحلوة بعدما امتد الحريق من شقة الى منزلين مجاورين، وهرع فرق اطفاء الدفاع المدني الفلسطيني الى المكان لاخماده.

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