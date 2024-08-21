ألفرد رياشي: نطمئن اللبنانيين أنه لا يوجد أجواء حرب لا بالساعات ولا بالايام القادمة

أشار الأمين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية ​الفرد رياشي، الى أن "منعا للبلبلة، نريد انو نطمئن اللبنانيين ومن قلب مقر التفاوض، انه لا يوجد أجواء حرب لا بالساعات ولا بالايام القادمة".

وكان قد كشف النائب مروان حمادة في حديث تلفزيوني، أن "لديّ معلومات من مسؤولين على علاقة مباشرة بالمفاوضات أنّ الحرب واقعة خلال أيام قليلة أو ساعات"، مشيرا الى انه "لو تقدّمت المفاوضات بشأن غزّة كنّا نزعنا فتيل "الانفجار" نوعاً ما وروسيا منعت سوريا من الانخراط في الحرب".

وتابع "اولنا إقناع حزب الله بعدم الدّخول في الحرب والسيد حسن نصرالله ما زال قابضاً على القرار و"الأمور ما فلتت بعد".

وجزم حمادة بأنه "لن تحصل حرب أهليّة في لبنان ولكن يُمكن لأيّ تدخّل أو ضغط على الأرض اللبنانية أن يُغيّر الجغرافيا السياسية القائمة بالنّزوح مثلاً".