13 شهيدًا وعشرات المصابين إثر غارات وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف خان يونس

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت مصادر طبية لوسائل إعلام عربية بأن 13 شخصًا استشهدوا وأصيب عشرات آخرون جراء غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف مناطق مختلفة شرقي خان يونس في قطاع غزة.

وأضافت المصادر أن الغارات تسببت في دمار كبير بالمنازل والممتلكات، وأدى القصف إلى إعاقة فرق الإنقاذ والإسعاف عن الوصول إلى العديد من المناطق المنكوبة، مما يزيد من احتمال ارتفاع عدد الضحايا.

وأوضحت المصادر أن بين الشهداء نساء وأطفال، وأن المستشفيات في خان يونس تواجه صعوبات كبيرة في التعامل مع العدد الكبير من المصابين، في ظل نقص المعدات الطبية والإمدادات الأساسية.

هذا التصعيد يأتي في إطار العدوان المستمر على قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين وزيادة المعاناة الإنسانية في القطاع المحاصر.

مجزرة إسرائيلية في مدرسة صلاح الدين التابعة للأونروا وتؤوي نازحين غربي مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام عربية بوقوع مجزرة مروعة في مدرسة صلاح الدين التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) غربي مدينة غزة، والتي كانت تؤوي عددًا كبيرًا من النازحين.

وبحسب التقارير، تعرضت المدرسة لقصف إسرائيلي أدى إلى سقوط عشرات الضحايا بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء الذين لجأوا إلى المدرسة هربًا من القصف المستمر على مناطقهم السكنية.

وذكرت المصادر أن فرق الإنقاذ تواجه صعوبة كبيرة في الوصول إلى موقع المدرسة بسبب استمرار القصف، مما يفاقم من حجم الكارثة ويزيد من عدد الضحايا.

هذه المجزرة تأتي في إطار تصعيد عنيف تشهده غزة، حيث تتعرض العديد من المنشآت المدنية والملاجئ التي تؤوي النازحين لقصف عنيف، وسط تحذيرات دولية من كارثة إنسانية وشيكة في القطاع.

ليبرمان: علينا عزل غزة بشكل كامل دون كهرباء ولا ماء ولا وقود ولا بضائع

صرح زعيم حزب إسرائيل بيتنا، أفيغدور ليبرمان، اليوم بأنه يجب اتخاذ إجراءات صارمة ضد قطاع غزة. وقال ليبرمان إنه من الضروري "عزل غزة بشكل كامل"، مشددًا على أن هذا العزل يجب أن يشمل قطع الكهرباء، ووقف إمدادات الماء، والوقود، ومنع دخول أي بضائع.

وأضاف ليبرمان أن هذا النهج الصارم يأتي كجزء من استراتيجيته لممارسة أقصى قدر من الضغط على غزة، مؤكدًا أنه بدون هذه الخطوات الحازمة لن يكون هناك أي تغيير في الوضع الأمني. وأشار إلى أن هذه التدابير يجب أن تظل قائمة إلى حين تحقيق الأهداف الإسرائيلية.

وأتت تصريحات ليبرمان في وقت تتزايد فيه الضغوط الداخلية والخارجية على الحكومة الإسرائيلية للوصول إلى حل للأزمة المتفاقمة في غزة، وسط تصاعد العنف والمواجهات المستمرة في المنطقة.