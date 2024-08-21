وزير التربية حدد كلفة تسجيل الطلاب في المدارس والثانويات الرسمية بمبلغ 4 ملايين وخمسمئة ألف ليرة

أصدر وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي القرار رقم 680 تاريخ 21-08-2024 قضى بموجبه بتحديد كلفة تسجيل الطلاب في المدارس والثانويات الرسمية بمبلغ 4 ملايين وخمسمئة ألف ليرة. وحدَّد القرار مبلغ 9 ملايين ليرة كبدل تسجيل الطلاب غير اللبنانيين في المدارس والثانويات الرسمية. وبموجب القرار تم إعفاء الطالب الرابع وما فوق من الأخوة المسجلين في المدارس والثانويات الرسمية في لبنان.

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