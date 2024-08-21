اشار موقع "واللا" العبري الى ان الرئيس الأميركي جو بايدن سيجري اتصالا مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الليلة لإقناعه بتغيير موقفه بشأن محور فيلادلفيا.

كانت هذه تفاصيل خبر موقع واللا: بايدن سيجري اتصالا مع نتانياهو الليلة لإقناعه بتغيير موقفه بشأن محور فيلادلفيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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