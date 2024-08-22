السلطات الهندية تعلن حالة الطوارىء في مطار تريفاندروم الدولي بولاية كيرلا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت السلطات الهندية حالة الطوارىء في مطار تريفاندروم الدولي بولاية كيرلا عقب ورود تهديد بوجود قنبلة على متن طائرة تابعة لشركة طيران الهند قادمة من مدينة مومباي.

وأفادت مصادر بمطار تريفاندروم -حسبما ذكرت قناة “إن دي تي في” الهندية، اليوم- بأن الطائرة التي كانت تقل 135 راكبًا هبطت بسلام في المطار صباحًا بالتوقيت المحلي للهند، وتم إجلاء الركاب من الطائرة ونقلها إلى منطقة معزولة؛ موضحة بأن الطيار أبلغ بتلقي تهديد بوجود قنبلة عند اقتراب الطائرة من مطار تريفاندروم.

وأشارت المصادر إلى أن العمليات في المطار لم تتأثر بالأمر، مشيرة إلى أنهم في انتظار المزيد من التفاصيل حول مصدر هذا التهديد.

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