استشهاد فلسطيني في قصف إسرائيلي على مخيم طولكرم بالضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد شاب فلسطيني، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية، والذي شهد مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، التي اقتحمت المخيم وسط إطلاق نار كثيف تجاه منازل الفلسطينيين، وعمليات قصف متفرقة.

وأكدت مصادر فلسطينية، إقدام قوات الاحتلال على تدمير عدد من المحال التجارية في المخيم.

وفي السياق أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة فتى برصاص قوات الاحتلال في بلدة كفر عقب جنوب رام الله، تزامن ذلك مع تنفيذ قوات الاحتلال عمليات اقتحام واسعة لعدد من البلدات والمدن الفلسطينية بالضفة الغربية.

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