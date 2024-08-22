إلغاء الرحلات الجوية بعد ثوران بركان وايت أيلاند

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت شركة الطيران المحلية “إير نيوزيلندا”، إلغاء العديد من الرحلات الجوية بالبلاد، في أعقاب صعود أعمدة الرماد نتيجة ثورة بركان وايت أيلاند.

وقالت شركة طيران نيوزيلندا في بيان اليوم: إن “وجود الرماد البركاني على مسارات الرحلات أجبرها على إلغاء 10 رحلات”.

ورفعت نيوزيلندا مستوى التحذير من البركان في وقت سابق من أغسطس الجاري إلى المستوى الثالث على مقياس من خمس درجات.

ويقع بركان وايت ايلاند، على بعد نحو 50 كيلومترًا قبالة ساحل الجزيرة الشمالية، و 200 كيلومترًا من أوكلاند، المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد.

ويؤكد الخبراء أن الرماد البركاني يدّمر محركات الطائرات، حيث إن الرماد الموجود في الأعمدة البركانية يشكّل خطرًا على الطائرات لأنه يتم امتصاصه في محركاتها، ويمكن أن يسد خطوط الوقود، ويلتصق بأسطح المحركات ويؤدي إلى تآكل أجزاء من الطائرة.

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