الخطوط الجوية الأمريكية تمدد تعليق رحلاتها لإسرائيل حتى آخر مارس المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - مددت الخطوط الجوية الأمريكية "أمريكان إيرلاينز"، تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى آخر مارس القادم بعد وقف الخدمة التى بدأت فى الأيام الأولى من الحرب فى غزة.

وذكر متحدث باسم الخطوط الجوية الأمريكية، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، أن العملاء الذين لديهم تذاكر رحلات إلى تل أبيب يمكنهم إعادة الحجز دون أي رسوم إضافية أو إلغاء رحلتهم والحصول على استرداد، مضيفا أن الرحلات إلى مطار بن جوريون الدولي في تل أبيب سوف يتم تعليقها حتى 29 مارس.

ومن جانبها، مدت شركة دلتا إيرلاينز تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 30 سبتمبر المقبل من 31 أغسطس الحالي. كما أوقفت شركة يونايتد إيرلاينز خدماتها إلى أجل غير مسمى.