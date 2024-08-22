سرايا القدس تعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية بالضفة الغربية

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، أنها أسقطت طائرة إسرائيلية مسيرة في طوباس بـ الضفة الغربية.

وقالت سرايا القدس، في بيان لها عبر قناتها على “تليجرام”: "أسقط مقاتلونا في الضفة الغربية "كتيبة طوباس" خلال معركة طوفان الأقصى طائرة مسيرة من نوع "درون" تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي".

وتابعت سرايا القدس أن ذلك جاء أثناء تصدي عناصر المقاومة للقوات الإسرائيلية التي اقتحمت البلدة ومحاصرتها لأحد المنازل.

ورفضت سرايا القدس الإعلان عن باقي تفاصيل إسقاط الطائرة بسبب دواعٍ أمنية.

وأعلنت سرايا القدس، أنه فى 19 أغسطس أيضا إسقاط طائرة بدون طيار تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس بـ الضفة الغربية.

وقالت سرايا القدس: "أسقط مقاتلونا الأبطال في سرايا القدس الضفة الغربية "كتيبة نابلس" طائرة درون إسرائيلية مسيرة من نوع "4DRC" تابعة لسلاح المشاة خلال أحد النشاطات الإرهابية لقوات الاحتلال بالمدينة".