القصف مستمر.. استشهاد الصحفي الفلسطيني حسام الدباكة وزوجته وأبنائه في مخيم المغازي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت قناة “الميادين” باستشهاد الصحفي حسام الدباكة وزوجته وأبنائه وعدد آخر من أفراد عائلته نتيجة قصف الاحتلال شقته السكنية فجر اليوم، الخميس، في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أن مراسل الجزيرة إسماعيل الغول استشهد إثر قصف إسرائيلي في مخيم الشاطئ بالقرب من منزل الشهيد إسماعيل هنية في غزة.

وقد أعلن المكتب الإعلامي الحكومي ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 165 صحفياً وصحفيةً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد ارتقاء الزميلين الصحفيين:

وأشار الإعلام الحكومي في بيان له إلى استشهاد الصحفي الشهيد إسماعيل الغول مراسل قناة الجزيرة في مدينة غزة، وكذا الصحفي الشهيد رامي الريفي، المصور الصحفي الذي يعمل مع قناة الجزيرة.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتـ ـل الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين، محملا اياه كامل المسئولية عن ارتكاب هذه الجريمة النكراء.

وطالب كذلك المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم إلى ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتـ ـل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين.