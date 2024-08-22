استشهاد 19 فلسطينيا وإصابة آخرين في مخيم طولكرم بقطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت مصادر محلية فلسطينية، استشهاد 19 فلسيطنيا من بينهم نساء وأطفال، فى مخيم طولكرم وعدة مناطق فى قطاع غزة.

وأوضحت المصادر في بيان، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، اليوم الخميس، أن ثلاثة شبان، استشهدوا صباح اليوم، في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم طولكرم، خلال العدوان الهمجي المتواصل منذ فجر اليوم، تخلله دمار واسع في البنية التحتية.

وقالت المصادر، إن 3 شبان استشهدوا متأثرين بإصابتهم الخطيرة جراء قصف الاحتلال أحد المنازل في المخيم.

وأضافت أن آليات الاحتلال جرفت منذ الساعة الواحدة فجرا البنية التحتية في شوارع المخيم، وفي حارات حمام، والمدارس، وقاقون، والمقاطعة، والبلاونة، والمربعة، والعكاشة، وتعمدت تخريب الممتلكات العامة والخاصة من منازل ومحلات تجارية على طول شارع الخدمات وسط المخيم، وأغلقت جرافات الاحتلال جميع مداخل حارة المقاطعة عند المدخل الغربي للمخيم، وأزقتها بالسواتر الترابية، فيما انتشرت آليات عسكرية أخرى على طول شارع نابلس المحاذي لمدخل المخيم الشمالي، وفي ضاحية ذنابة الملاصقة له.