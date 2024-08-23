شكرا لقرائتكم خبر عن استجابه للحوار الوطنى.. الحكومة تعمل على إطلاق استراتيجية وطنية لريادة الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

أكدت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، العمل على إطلاق الاستراتيجية الوطنية الريادة الأعمال في مصر لدعم توفير فرص العمل للشباب، فضلا عن تقديم حوافز لدعم عمل الشباب في المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرات البنك المركزي المصرى.

وتستهدف الحكومة في برنامجها الذى يمتد لـ3 سنوات ( 2024-2027) التوسع في إنشاء مراكز التدريب المهني لتطوير مهارات الأيدي العاملة المصرية، ودعم مشاركة الشباب في الجلسات الفرعية للحوار الوطني.

وكانت إدارة الحوار الوطنى، قد أعلنت التوصيات النهائية للجان المحور المجتمعى التي عقدت في المرحلة الأولى من انطلاق جلسات اللجان، وذلك بعد توافق مجلس الأمناء ولجانه على التوصيات، حيث انتهت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، من إعداد توصيات قضية الوصاية على المال.

وخلصت المناقشات حول قضية ريادة الأعمال داخل لجنة الشباب المنبثقة عن المحور المجتمعى في الحوار الوطنى إلى عدد من التوصيات، منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال في مصر

وحسب التوصيات، فأنه لما كان الإطار التشريعي القائم حاليًا لا يتناسب مع الطبيعة الخاصة لمتطلبات العمل مع نشاط رواد الأعمال الذي يتميز بكونه يعتمد على الابتكار الشديد ومرتبط ببعض المخاطر العالية ويحتاج إلى شكل قانوني استثماري مختلف عن الشركات المعتادة، فإنه توجد ضرورة إلى وضع قواعد خاصة في تمويله وتنظيم خروجه من السوق وبالتالي يحتاج إلى تشريع خاص.