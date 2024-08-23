العربية للتنمية الإدارية تناقش الريادة في التحول الرقمي في منتدى المائدة المستديرة بقبرص

ياسر رشاد - القاهرة - تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية- جامعة الدول العربية منتدى المائدة المستديرة حول الريادة في التحول الرقمي: القيادات الحكومية وإدارة مشروعات التحول الرقمي"، في ليماسول- قبرص، وبحضور عدد من السادة أصحاب السعادة من حكومات عربية عدة، وبمُشاركة نخبة من القادة والمسؤولين والمختصين في مجال تقنية‏ المعلومات والتحول الرقمي،من مختلف الدول العربية.



يهدف هذا المنتدى الى تسليط الضوء على أهم المفاهيم والآليات والمتطلبات اللازمة لإدارة مشروعات التحول الرقمي، ومناقشة أهم التحديات التي تواجه الجهات الحكومية في تبنيها لسياسات التحول الرقمي، التعرف على أهم استراتيجيات إدارة مشروعات التحول الرقمي، كما يهدف إلى استعراض أهم وأبرز التجارب الناجحة في هذا المجال.



وعن البيانات الضخمة، ترى الخبيرة الدكتورة/ ريهام معوض، خبير استراتيجيات التحول الرقمي والحوكمة، أن نجاح البيانات الضخمة في عمليات صنع القرار يعتمد على رؤية المؤسسة، وتواجد قيادة تملك الرؤية الإيجابية حول أهمية البيانات الضخمة في عملية التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرارات، ومن هنا تظهر ثقافة جديدة ومختلفة، يتبعها تغير فلسفي ومنظور جديد ومبادىء حاكمة حديثة تليق بالمعاملات المستجدة والتي تقوم بشكل أساسي على استخدام البيانات وتكنولوجيا المعلومات.



ويتناول المنتدى على مدار أيامه وجلساته عدة محاور من بينها، استراتيجيات التحول الرقمي والقيادة الحكومية في المشروعات الرقمية، مؤشرات التحول الرقمي العالمية وتوجهات ممارسات التحول الرقمي للحكومات، أهم التحديات المتداولة بين الحكومات في مبادرات ومشروعات التحول الرقمي، وحوكمة البيانات.