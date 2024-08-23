وصول 5 طلاب روس لكوريا الشمالية بعد توقف دخول الأجانب 4 سنوات

ياسر رشاد - القاهرة - كوريا الشمالية.. بعد مرور أربع سنوات على فيروس كورونا، أعلنت السفارة الروسية في بيونج يانج اليوم الجمعة الموافق 23 أغسطس، أن 5 طلاب جامعيين روس وصلوا إلى كوريا الشمالية للمشاركة في برنامج لغوي، في أول دخول للطلاب الروس بعد توقف دام 4 سنوات منذ تفشي جائحة كوفيد-19.

ووفقا لوكالة يونهاب للأنباء، قالت السفارة الروسية على حسابها على تطبيق التواصل الاجتماعي "تليجرام" إن الطلاب من معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، التابع لوزارة الخارجية الروسية، زاروا السفارة يوم الأربعاء المقبل، ومن المقرر أن يشاركون في برنامج لغوي في جامعة "كيم إيل-سونج".

وتابعت السفارة: "نتمنى لطلاب المعهد النجاح في تعلم اللغة الكورية، ونأمل أن نلتقي بهم في المستقبل كدبلوماسيين جدد في بيونج يانج".

يشار إلى أن معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية هو مؤسسة تعليمية تابعة لوزارة الخارجية الروسية تركز على تنشئة الدبلوماسيين.

كوريا الشمالية تسمح بدخول الطلاب الصينيين لنظام الدراسة المنعزلة



وكانت كوريا الشمالية، سمحت في وقت سابق من هذا العام بدخول الطلاب الصينيين، وهي المرة الأولى التي يُسمح فيها للأجانب بزيارة النظام المنعزل للدراسة.



ومنذ أن بدأت كوريا الشمالية في إعادة فتح حدودها في أغسطس من العام الماضي، بعد إغلاقها في أوائل عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19؛ وافقت جزئيا على دخول الأجانب، بما في ذلك الدبلوماسيون والمسافرون الروس.

وعقب محادثات القمة في بيونج يانج في يونيو، وقع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونج-أون" والرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" اتفاقيات لتعزيز التبادل والتعاون في مجالات الزراعة والتعليم والصحة العامة والرياضة والثقافة والسياحة.