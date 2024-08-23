أوضح نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، تعليقا على استدعاء مكتب جرائم المعلوماتية ناشرة موقع " leb talks" كريستيان الجميل إلى التحقيق بناء على دعوى تقدمت بها إحدى الجمعيات أن "قرار النقابة معروف وصريح ،وهو رفض مثول اي صحافي او إعلامي رفعت في حقه دعوى نشر أمام مكتب جرائم المعلوماتية، أو أي مرجعية قضائية ،بإستثناء محكمة المطبوعات المخولة وحدها النظر في مثل هذه الدعوى وذلك بموجب، المادتين ٢٨ و ٢٩ من قانون المطبوعات".

كانت هذه تفاصيل خبر القصيفي حول استدعاء كريستيان الجميّل: قرار معروف برفض مثول اي صحافي أمام أي مرجعية قضائية بإستثناء محكمة المطبوعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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