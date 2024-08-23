رئيس المجلس العام الماروني التقى الاب بوعبود منوها بجهود المعهد الانطوني في نشر الثقافة والفنون

إستقبل رئيس المجلس العام الماروني ميشال متى في مقر المجلس في المدور، رئيس ومدير المعهد الفني الانطوني في الدكوانة الاب شربل بوعبود حيث وضعة في أجواء نشاطات المعهد.

وبحث الجانبان في سبل التعاون والتحضيرات التي يقوم بها المعهد من اجل مؤتمر عن وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك.

ونوّه متى بـ"جهود المعهد في نشر الثقافة والفنون وتعزيز العلاقات الثقافية بين الدول واظهار صورة لبنان في هذه الظروف الصعبة التي نعيشها".

ومن ثم جال بوعبود على المستوصف وقاعة المحاضرات والكنيسة.

وقدم بوعبود لرئيس المجلس كتاب عن البطريرك الدويهي ومجلة حياتنا الأنطونية، بدوره قدم متى للاب بوعبود تمثال مريم ام النور عربون محبة وتقدير.