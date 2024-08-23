أبو الحسن التقى جعجع: يجمعنا الهم الوطني ويبقى المشترك العميق بيننا هو مصالحة الجبل

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أكد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، بعد لقائه رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة"سمير جعجع، أن "زيارته معراب للقاء جعجع تأتي في سياق التواصل الدائم والمستمر مع القوى السياسيّة كافة، "لا سيما مع الشركاء في الوطن والجبل". وأشار إلى أن النقاش تركّز على "ضرورة الحفاظ على أفضل العلاقات على مستوى المناطق، وخصوصاً في منطقة المتن الأعلى وقراها". وأضاف: "هذا الأمر إيجابي ونحن نؤكد عليه دائماً، ونسعى باستمرار للتأكيد على ما تعاهدنا عليه في العام 2001 وهو مستمر".
وشدد على أنه "في السياسة، لكل منا رأيه وتطلعاته وحساباته، ولكن يجمعنا الهم الوطني، ويبقى المشترك العميق بيننا هو "مصالحة الجبل"، وهي في أيدٍ أمينة ومستمرّة وثابتة ولا يشوبها شائبة"، لافتاً إلى أنه "مهما تمايز الفرقاء في السياسة، فهذا لا يفسد العيش الواحد والمصالحة والعلاقات أبداً". وختم قائلاً: "العلاقات في الجبل مستمرّة بشكل إيجابي، ونتطلع دائماً إلى الحفاظ عليها وتطويرها".
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