كاتس: إقامة دولة فلسطينية سيعني وجود قاعدة إيرانية في غزة ولا يمكننا أن ندع هذا يحدث

أشار وزير الخارجيّة الإسرائيليّة ​يسرائيل كاتس​ (Israel Katz)، في تصريح، إلى أنّ "إيران وحركة "حماس" سيطرتا على القضية الفلسطينية"، لافتًا إلى أنّ "إقامة دولة فلسطينيّة سيعني وجود قاعدة إيرانيّة في غزة ويهودا والسامرة، تمامًا كما هي الحال في لبنان واليمن وسوريا والعراق، ممّا يهدّد المراكز السكانيّة، مسارات الطّيران، طرق الشّحن؛ والمراكز الاقتصاديّة في إسرائيل"، مؤكّدًا أنّه "لا يمكننا أن ندع هذا يحدث".

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