افادت صحيفة "الغارديان"، بأن "مجموعة "نساء مسلمات من أجل هاريس" تسحب دعمها لمرشحة الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، حيث اعتبرت أن رفض حضور متحدث فلسطيني في مؤتمر الحزب يمثل رسالة مريعة".

كانت هذه تفاصيل خبر مجموعة "نساء مسلمات من أجل هاريس" تسحب دعمها لها: رفض حضور متحدث فلسطيني بمؤتمر الحزب مريع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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