الخازن: لأهمية الإلتفاف حول المقاومة الوطنية والحفاظ على السلم الداخلي

أعرب الوزير السابق وديع الخازن عن خيبة الأمل من فشل الزيارة الأخيرة التي قام بها المبعوث الأميركي آموس هوكشتين إلى لبنان، مُشيرًا إلى أن هذا الفشل يأتي في ظل الخلاف العميق وغير المسبوق بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأوضح الخازن في بيان أن هذا الخلاف بين القادة الأميركيين والإسرائيليين إنعكس بشكل واضح على الداخل الإسرائيلي، حيث شهدت الفترة الأخيرة إرتفاعًا ملحوظًا في منسوب الخلافات والإنقسامات بين مكوّنات المُجتمع اليهودي، ممّا يزيد من حالة اللااستقرار التي تعيشها المنطقة.

وأشار الخازن إلى أن هذا التوتر الداخلي في إسرائيل، وما يعقبه من تداعيات، له تأثير مباشر على الوضع في لبنان، خاصةً في ظل استمرار الضغوطات المتزايدة على البلاد. وأكد أن لبنان، الذي يعاني من أزمات متراكمة، لا يمكنه تحمّل المزيد من التداعيات السلبية الناتجة عن التوتّرات الإقليمية والدولية، مُشدّداً على أهمية الإلتفاف حول المقاومة الوطنية، والحفاظ على السلم الداخلي والإبتعاد عن كل ما يمكن أن يفاقم الوضع الأمني والسياسي في البلاد.

ودعا الخازن الإدارة الأميركية الى الضغط على نتانياهو لإرغامه على إيجاد حلول عملية، من شأنها تهدئة الأوضاع في المنطقة، ومنع تصاعد الصراعات التي قد تؤدي إلى نتائج كارثية على المستوى الإقليمي والدولي.