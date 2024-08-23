الحريري بذكرى تفجير مسجدي التقوى والسلام: العدالة والعقاب للمجرمين آتيان لا ريب

أشار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في تصريح له، الى انه "في الذكرى الـ11 لجريمة تفجير مسجدي التقوى والسلام في عاصمة الشمال، نسأل الله الرحمة للشهداء والسلام لاهل طرابلس التقية"، مضيفا :"العدالة والعقاب للمجرمين آتيان لا ريب".

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