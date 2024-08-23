افاد مراسل "النشرة"، في زحلة عن أن "سيارة رباعية الدفع اصطدمت بمحطة محروقات على طريق المصنع، مما أدى إلى إصابة شخص تم نقله إلى مستشفى البقاع للمعالجة".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": اصابة شخص جراء اصطدام سيارة بمحطة محروقات على طريق المصنع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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