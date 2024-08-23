«ما حدث في غزة يفطر القلب».. كامالا هاريس تتعهد بأن يكون للشعب الفلسطيني حق تقرير المصير

الشارقة - اميمة ياسر -

أكدت كاملا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة لخوض الانتخابات الرئاسية عن الحزب الديمقراطي في خطابها أمام المؤتمر الوطني للحزب، أمس الخميس، أن الوقت قد حان لوقف إطلاق النار في غزة وتحرير الرهائن.

وقالت هاريس في خطابها: "سأظل دوما أدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" وفقا لقولها، مضيفة أن ما حدث في غزة خلال الأشهر العشرة الماضية "مفجع" وحجم المعاناة في غزة "يفطر القلب".

وتعهدت المرشحة عن الحزب الديمقراطي بـ"إتمام" اتفاق لوقف النار في غزة، مضيفة: "الرئيس بايدن وأنا نعمل على إنهاء هذه الحرب حتى تكون إسرائيل آمنة ويتم إطلاق سراح الرهائن وتنتهي المعاناة في غزة ويتمكن الشعب الفلسطيني من الحصول على حقه في الكرامة والأمن والحرية وتقرير المصير".

وفي وقت سابق، قبلت كامالا هاريس ترشيح الحزب الديموقراطي لها في مؤتمر الحزب في شيكاغو، الخميس، ما يجعلها المرشحة الديموقراطية الرسمية لخوض الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر.

وأضافت قالت هاريس في خطاب أمام حشد من الجماهير: "بالنيابة عن الشعب، بالنيابة عن كل أميركي، بغض النظر عن الحزب والعرق والجنس... أنا أقبل ترشيحكم".

وفي قضايا أخرى، تعهدت كامالا هاريس بإصلاح "نظام الهجرة المعطل" في الولايات المتحدة.

وعن أوكرانيا، قالت إنها ستقف إلى جانب الحلفاء في حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا إذا أصبحت رئيسة.

وأشارت إلى أنها لن تكون ودودة مع دكتاتوريين مثل زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، بحسب قولها.