زاخاروفا تعلق على محاولة أوكرانيا لضرب محطة كورسك النووية

ياسر رشاد - القاهرة - علقت ماريا زاخاروفا متحدثة وزارة خارجية روسيا، على محاولة أوكرانيا لمهاجمة محطة كورسك النووية واصفة إيها بأنها عمل من أعمال الإرهاب النووي ودعت إلى رد أممي فوري وحازم.

تعليق زاخاروفا علي مهاجمة محطة كورسك

شددت زاخاروفا، في حديث لوكالة تاس، على أن محاولة النظام الأوكراني ضرب محطة كورسك بطائرة انتحارية بدون طيار، يجب أن تثير الرد الفوري الحازم من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وحاولت أوكرانيا مهاجمة محطة كورسك الكهروذرية في كورشاتوف بطائرة انتحارية بدون طيار.

وأكد مصدر في الهيئات الأمنية المختصة في المنطقة على أنه تم إسقاط هذه المسيرة الجوية بالقرب من محطة كورسك .

وقال: "في ليلة 22 أغسطس 2024، حاول نظام كييف ارتكاب عمل من أعمال الإرهاب النووي بطائرة انتحارية بدون طيار مستهدفا محطة للطاقة النووية تقع في كورشاتوف، بمقاطعة كورسك، لقد تم إسقاط هذه المسيرة الجوية الأوكرانية في المنطقة المجاورة مباشرة لمحطة كورشاتوف للطاقة النووية، وتم ذلك بواسطة معدات الحرب الإلكترونية الروسية".

وأشار المصدر إلى أنه تم العثور بالقرب من منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك في المحطة، على طائرة بدون طيار أوكرانية من طراز انتحاري وهي تحمل رأس قنبلة يدوية مضادة للدبابات.

وتحمل المسيرة الجوية المذكورة، علامة "جيش الطائرات بدون طيار" - وهو مشروع مشترك بين هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية ووزارة الدفاع وبعض الإدارات الأخرى في أوكرانيا، تم إنشاؤه لتطوير الطائرات بدون طيار وتزويد القوات الأوكرانية بها.

يذكر أن قال فيتالي جانتشيف، رئيس الإدارة المدنية والعسكرية لمنطقة خاركوف، إنه من غير المرجح أن ينخرط الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في محادثات سلام مع روسيا، لأن أمناءه الغربيين لن يسمحوا له بذلك على الإطلاق.

وقال جانتشيف في تصريحه لوكالة الأنباء الروسية "تاس":"أعتقد أنه لن يتفاوض، أولاً وقبل كل شيء، هم غير مهتمين بوقف إطلاق النار، وتصريحاتهم الصاخبة حول الاستعداد لمحادثات السلام ليست أكثر من خطاب سياسي، ولكنهم سيواصلون طرح مطالب لن تقبلها الحكومة الروسية والمجتمع الروسي على الإطلاق".

رئيس منطقة خاركوف:الغرب لا يريد إلا هزيمة روسيا فقط



وأضاف رئيس الإدارة المدنية والعسكرية لمنطقة خاركوف:"إن هزيمة روسيا فقط هي المقبولة بالنسبة لهم، لذلك، لن يوافقوا على التفاوض بشروطنا، أنا متأكد من ذلك بنسبة 100٪، علاوة على ذلك، زيلينسكي ليس هو الذي يقرر في هذا الأمر، ولن يُسمح لهم ببساطة بالتفاوض، ويبدو أن أمناءهم الغربيين بحاجة إلى صراع طويل الأمد".