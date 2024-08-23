جنوب لبنان - مقتل شخص بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قتل شخص، مساء اليوم الاثنين 19 أغسطس 2024، بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة "دير قانون - رأس العين" جنوبي لبنان.

وقال مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية، إن "غارة شنها العدو الإسرائيلي بمسيّرة استهدفت سيارة في بلدة دير قانون- رأس العين في قضاء صور، أدت في حصيلة أولية إلى سقوط شهيد".

وكانت وكالة الانباء اللبنانية الرسمية، أفادت بأن "عدداً من الاشخاص أصيبوا جراء استهداف مسيرة اسرائيلية سيارة عند مفرق بلدة دير قانون - رأس العين، وعلى الفور، هرعت سيارات الإسعاف إلى المنطقة".

المصدر : وكالات