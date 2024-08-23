الصراع يشتعل بين وزراء حكومة إسرائيل .. بن غفير يرد على جالانت

ياسر رشاد - القاهرة - تفاقمت أزمة التصريحات بين وزارء حكومة إسرائيل، بن غفير وزير الأمن القومي، ونظيره يؤآف جالانت وزير الدفاع.

بن غفير يرد علي جالانت

ورد بن غفير علي نظيره جالانت في تغريده عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعيX: “ لقد وعدتم بإرجاع لبنان إلى العصر الحجري، وأنتم تعيدون الشمال إلى العصر الحجري. بدلاً من مهاجمتي على تويتر، ابدأ بمهاجمة حزب الله في لبنان”.

بن غفير يرد علي جالانت في تغريده

جالانت يهاجم بن غفير

وكان قد نش جالانت هجوما علي بن غفير في تغريده عبر منتصة X قائلا: “ وإزاء التصرفات غير المسؤولة التي يقوم بها الوزير بن غفير والتي تعرض الأمن القومي لدولة إسرائيل للخطر وتخلق انقساما داخليا في الأمة، فإن رئيس جهاز الأمن العام وأفراده يؤيدون واجبهم ويحذرون من التبعات الخطيرة لهذه التصرفات” .

جالانت يهاجم بن غفير

يذكر أن حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت من أن رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو لا يبدو مهتماً باستعادة الرهائن المحتجزين.

وفي تصريحات أدلى بها، أشار أولمرت إلى أن المفاوضات الجارية قد تنهار في أي لحظة، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة.

وأضاف أولمرت أن إسرائيل تتجه بخطوات واسعة نحو حرب شاملة، وهو ما يبدو أنه هدف يسعى إليه كل من نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

واعتبر أولمرت أن هذا التصعيد قد يعرض الأمن والاستقرار في المنطقة للخطر، داعياً إلى مراجعة السياسات واتخاذ خطوات للحيلولة دون الانزلاق إلى صراع أوسع.

أنصار الله استهدفت سفينتين تجاريتين مرتبطة بالكيان الصهيوني فى البحر الاحمر

كشف المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله، في تصريحات لوسائل إعلام عربية، عن تنفيذ جماعتهم عمليتين عسكريتين نوعيتين في البحر الأحمر وخليج عدن، استهدفتا سفينتين تجاريتين تتعاملان مع "الكيان الصهيوني". وأكد أن هذه العمليات تأتي في إطار الرد على العدوان المستمر على قطاع غزة والحصار المفروض عليه.

وأوضح المتحدث أن استهداف السفينتين يمثل جزءًا من سلسلة من العمليات العسكرية التي تخطط الجماعة لتنفيذها حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ويرفع الحصار عن القطاع. وأشار إلى أن الجماعة ستواصل تصعيد عملياتها في مختلف الساحات حتى تحقيق أهدافها، محذرًا من أن "المرحلة القادمة ستكون مليئة بالمفاجآت".