الاحتلال يهاجم مدرسة جعفر بن أبي طالب زاعمًا استخدامها لتجميع الأسلحة

ياسر رشاد - القاهرة - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الدفاع الجوي هاجم مجمع قيادة وسيطرة لحماس في غزة، زاعمًا أنه كان مخفيًا في مدرسة "جعفر علي بن أبي طالب" في حي الزيتون، لتجميع العديد من الوسائل القتالية.

وقال إفيخاي أدرعي متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر حسابه: قامت مقاتلات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم (الجمعة)، بهجوم دقيق وبناءً على توجيهات استخباراتية من قسم الاستخبارات العسكرية والشاباك والفرقة 252، على مجمع قيادة وسيطرة تابع لمنظمة حماس، الذي كان مخفيًا في مبنى كان يستخدم سابقًا كمدرسة "جعفر علي بن أبي طالب" في حي الزيتون، وكان يستخدم من قبل المنظمة لتجميع العديد من الوسائل القتالية ونشاطات المخربين في المنطقة.

وأضاف الفيخاي: قبل الهجوم، تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتقليل احتمال إصابة المدنيين، بما في ذلك استخدام ذخائر دقيقة، مراقبة جوية، ومعلومات استخباراتية إضافية.