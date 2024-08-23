٥٠ ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

ياسر رشاد - القاهرة - أدى نحو ٥٠ ألف مواطن صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.

وقدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو ٥٠ ألف مواطن أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال نشرت حواجزها في البلدة القديمة وعند باب الأسباط تزامنا مع توافد المواطنين لأداء الصلاة، واعتدت على عدد من الشبان وفتشتهم ودققت في هوياتهم ومنعتهم من الدخول إلى المسجد الأقصى.

كما واحتجزت قوات الاحتلال هويات الشبان الوافدين إلى المسجد الأقصى عبر باب الملك فيصل لأداء صلاة الجمعة، واعتقلت فتى على باب الأسباط بعد الاعتداء عليه .

وتشدد قوات الاحتلال من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى ومداخل البلدة القديمة، وتقيد دخول المقدسيين وفلسطيني الداخل، وتحرم عشرات الآلاف من المواطنين من الضفة الغربية من الدخول إلى القدس .