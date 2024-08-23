إيران و روسيا تبحثان توسيع العلاقات في صناعة السيارات

ياسر رشاد - القاهرة - ناقشت مجموعة من المصنعين من إيران وروسيا سبل تعزيز التبادلات في قطاعي قطع الغيار وتصنيع السيارات في اجتماع على هامش معرض ميمس أوتوموبيليتي موسكو 2024.

إيران تتفاوض روسيا لتصنيع

ووفقًا للتقارير، ترأس جانب إيران في المفاوضات نائب وزير الصناعة والمناجم والتجارة والرئيس التنفيذي لمنظمة الصناعات الصغيرة والمجمعات الصناعية الإيرانية فرشاد مقيمي، فضلاً عن مسؤولين من شركة تصنيع السيارات الروسية المملوكة للدولة أفتوفاز.

إيران تتجه للشراتكه مع روسيا في توريد قطع غيار السيارات

خلال الاجتماع، استكشف الجانبان وجهات النظر حول سبل تطوير التبادلات، بما في ذلك دور مصنعي قطع الغيار الإيرانيين في تلبية احتياجات السوق الروسية.

كما أعرب الجانبان عن اهتمامهما باستخدام قدرات كل منهما لتصدير السيارات التي تصنعها شركات إيران وروسيا إلى الدولة الأخرى.

افتتح معرض ميمس أوتوموبيليتي موسكو 2024 يوم الاثنين 19 أغسطس 2024. وأقام ممثلو صناعة السيارات الإيرانية كشكًا لعرض منتجاتهم الجديدة للعام الثالث على التوالي.

قال إبراهيم دوست زاده عضو مجلس إدارة جمعية مصنعي قطع غيار السيارات المتخصصين الإيرانيين لوكالة إرنا إنه وفقًا للإحصاءات الرسمية لمنظمة تعزيز التجارة الإيرانية، فإن صادرات قطع غيار السيارات المصنعة في إيران إلى روسيا ارتفعت من 13 مليون دولار في عام 2022 إلى أكثر من 66 مليون دولار في عام 2023، مما يشير إلى نمو كبير.

وأشار دوست زاده أيضًا إلى أنه في الفترة من 21 مارس إلى 20 يونيو، شهدت صادرات قطع غيار السيارات المصنعة في إيران إلى روسيا نموًا بنسبة 100 في المائة مقارنة بنفس الفترة في عام 2023.

وقال وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني السابق إنه سيتم إنتاج 1.5 مليون سيارة في البلاد بحلول نهاية العام الإيراني الحالي (20 مارس 2025).

قال عباس علي آبادي، في كلمته خلال معرض قطع غيار السيارات الدولي التاسع عشر 2024 الملقب بـ "إيابكس"، إن أكثر من 1.5 مليون سيارة سيتم تصنيعها في البلاد بحلول نهاية العام الإيراني الحالي.

كما صرح بأن إيران يجب أن تكون صناعية وأن البلاد لديها إمكانات عالية لتصبح صناعية.