السلطات الروسية أعلنت تحرير الرهائن في سجن فولغوغراد ووفاة أحدهم متأثرًا بجراحه

أعلن الحرس الوطني الروسي، القضاء على السجناء الأربعة الذين احتجزوا حراسًا في سجن بمنطقة فولغوغراد في جنوب غرب روسيا وتحرير الرهائن.

وقال الحرس الوطني: "قام قناصة الوحدات الخاصة للحرس الوطني الروسي في منطقة فولغوغراد"، بالقضاء على أربعة سجناء "كانوا يحتجزون موظفي السجن كرهائن باستهدافهم بأربع طلقات دقيقة. وتم إطلاق سراح الرهائن".

بدورها، كشفت هيئة السجون الفيدرالية الروسية، أنّه تم "نقل 4 من رهائن السجن رقم 19 إلى المستشفى"، معلنة "وفاة أحدهم متأثرا بجراحه".