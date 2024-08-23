أعلنت "سرايا القدس"- الجناخ العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" للمرة الثانية اليوم قصف المدن والمستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة برشقات صاروخية. وفي وقت سابق، أعلنت "سرايا القدس" قصف سديروت وعسقلان ومستوطنات الغلاف. من جانبه، زعم الجيش الإسرائيلي أنّه "رصد إطلاق صاروخين من غزة باتجاه سديروت".

كانت هذه تفاصيل خبر "سرايا القدس" أعلنت للمرة الثانية قصف مستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.