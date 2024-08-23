"تجدد" في ذكرى تفجير مسجدي التقوى والسلام: سنبقى على مطالبتنا باسترداد المطلوبين للقضاء

اشارت كتلة "تجدد" في تصريح لها في ذكرى تفجير مسجدي التقوى والسلام، الى "إنها مناسبة لتأكيد استعادة الدولة الحامية لكل أبنائها في مواجهة مشروع التفجير والاغتيالات والحروب والفوضى".

وحيا "أرواح شهداء المسجدين"، وقال: "سنبقى على مطالبتنا باسترداد المطلوبين للقضاء اللبناني، وعلى النضال لتحقيق السيادة والعدالة ودولة القانون والمؤسسات".