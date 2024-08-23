أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو الاسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الجمعة 23-8-2024 مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم بصليات صاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".
هذا، وأعلن أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:10 من بعد ظهر يوم الجمعة 23-8-2024 التجهيزات التجسسية ونقطة يتموضع فيها جنود العدو الإسرائيلي في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوهم إصابة مباشرة".
كما كشف أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:25 من بعد ظهر يوم الجمعة 23-8-2024 ثكنة راميم بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة".
وفي السياق، أفادت صحيفة "معاريف"، عن "دفعة صاروخية كبيرة من لبنان باتجاه صفد ومحيطها مكونة من 20 صاروخا".
كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله: استهدفنا قاعدة عين زيتيم وثكنة راميم بالصواريخ والتجهيزات التجسسية وجنودًا للعدو بموقع المطلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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