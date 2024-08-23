حزب الله: استهدفنا قاعدة عين زيتيم وثكنة راميم بالصواريخ والتجهيزات ‏التجسسية وجنودًا للعدو بموقع المطلة

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‌‏اعتداءات العدو الاسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية ‏يوم الجمعة 23-8-‌‏2024 مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم بصليات ‏صاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".

هذا، وأعلن أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:10 من بعد ظهر ‏يوم الجمعة 23-8-‌‏2024 التجهيزات ‏التجسسية ونقطة يتموضع فيها جنود العدو الإسرائيلي في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوهم ‏إصابة مباشرة".

كما كشف أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:25 من بعد ظهر ‏يوم الجمعة 23-8-‌‏2024 ثكنة راميم ‏بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة".

وفي السياق، أفادت صحيفة "معاريف"، عن "دفعة صاروخية كبيرة من لبنان باتجاه صفد ومحيطها مكونة من 20 صاروخا‏".