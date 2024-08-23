الوطن السورية: عدوان اسرائيلي على قرية أم حارتين في حمص

اشارت صحيفة الوطن السورية الى ان الأصوات التي سمعت في مدينة حمص ناجمة عن عدوان اسرائيلي على قرية أم حارتين ولا معلومات عن وقوع إصابات حتى الآن.

وفي السياق، لفتت "سبوتنيك" الى ان الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي في المنطقة الوسطى.